Das immer wieder kommentierte, aber für die Handelsqualität und Geschwindig­keit heutzutage nicht mehr wichtige Handelsvolumen am Platz, liegt mit rd. 14,5 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau. Bei gleichem Volumen deutlich mehr Orders auszuführen bedeutet, dass bei weniger großvolumigen Orders erheblich mehr kleinere Privatanlegerorders ausgeführt wurden. Durch die Garantie von Referenzmarktpreisen, wie z.B. Xetra, erhalten die Anleger in Düsseldorf immer den aktuellen "richtigen" Marktpreis und handeln in höchster Qualität. Der beste Indikator für die Handelsqualität am Platz Düsseldorf ist die Anzahl der Reklamationen, die extrem gering ist.



Weichenstellung für die Zukunft auf gutem Weg - Positive Signale für 2017



Die geplante Veränderung auf der Eigentümerseite der Börse Düsseldorf befindet sich im Zeitplan. Der Börsenrat hat zuletzt in seiner Sitzung am 6.12.2016 das Vor­haben unterstützt. Bereits ab dem 1.1.2017 wird in der neuen Struktur mit der BÖAG Börsen AG zusammengearbeitet, die mit der rechtliche Umsetzung bis zur Mitte des Jahres 2017 die Trägerschaft der Börse Düsseldorf übernimmt.



Aus dem geplanten Wechsel in der Trägerschaft ergeben sich keinerlei Änderungen für die Börse Düsseldorf als Handelsplatz, ihre Marktteilnehmer und ihre Dienstleistungen. Als öffentlichrechtliche Anstalt mit ihren Gremien, Regelwerken, Genehmigungen sowie den marktseitigen Leistungsangeboten Skontroführerhandel, Quotrix und den Listingmöglichkeiten, wird die Börse Düsseldorf unverändert fortgeführt. Dementsprechend ergeben sich weder für Kunden und Markteilnehmer, technische Anschlüsse noch bei Verträgen oder Zulassungen von Wertpapieren Änderungen.



Für das Jahr 2017 sind bereits positive Entwicklungen absehbar. So wird das Quotrix-System ab dem 9.1.2017 für weitere Aktienklassen als Ausführungsplatz für die Best Execution-Orders von Sparkassen voreingestellt und am Anschluss weiterer Banken wird gearbeitet. Die Prognosen gehen für 2017 von einem deutlichen Orderzuwachs aus. Mit dem Skontroführer wird Quality Trading gerade überarbeitet und soll noch zielgerichteter auf die Bedürfnisse der privaten und institutionellen Anleger zugeschnitten werden und die Attraktivität dieses Handelsmodells weiter erhöhen. Insofern blickt die Börse Düsseldorf zuversichtlich in das nächste Jahr. (29.12.2016/ac/a/m)





In diesem schwierigen Marktumfeld ist es der Börse Düsseldorf mit ihrem Skontroführer und dem Market Maker gelungen, 2016 deutlich mehr Orders als im Vorjahr auszuführen. Der Anstieg um rd. 76% auf rd. 483.000 Stück ist Beleg für die Attraktivität der Handelsmöglichkeiten in Düsseldorf, die auf die hohe Qualität im skontroführergestützten Handel und insbesondere die Kostenführerschaft bei Quotrix zurückzu­führen ist. Nach Frankfurt, Tradegate und Stuttgart ist Düsseldorf bei den ausge­führten Orders der viertgrößte Platz - mit einigem Abstand zu den übrigen Börsen.