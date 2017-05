Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

163,93 Euro +1,60% (22.05.2017, 14:34)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 184,10 +1,85% (22.05.2017, 14:49, vorbörslich)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

(22.05.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Carter Copeland von Barclays:Carter Copeland, Analyst von Barclays, rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Die Analysten von Barclays gehen davon aus, dass Boeing Co. signifikantes Margenpotenzial zur Entfaltung bringen könne.Von dem gewinnträchtigen Modell 737 dürfte Boeing größere Stückzahlen verkaufen können, was den negativen Margentrend umkehren dürfte.Analyst Carter Copeland ist der Ansicht, dass Investoren noch nicht genügend Vertrauen in die neue Strategie des Unternehmens gefasst haben. Positive Überraschungen seien daher möglich.Börsenplätze Boeing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:164,35 Euro +3,89% (22.05.2017, 14:31)