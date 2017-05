Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

163,80 Euro +0,24% (23.05.2017, 10:19)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 184,70 +0,56% (23.05.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

(23.05.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Cai von Rumohr von Cowen and Company:Cai von Rumohr, Analyst beim Investmenthaus Cowen and Company, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Boeing Co. und Saudi-Arabien hätten umfangreiche Aufträge angekündigt. Die Absicht Flugzeuge zu kaufen unterstreiche die verbesserten Beziehungen zu den USA und werde wahrscheinlich zu vermehrten Erlösen führen.Saudi-Arabien wolle 16 Langstreckenflugzeuge kaufen. Zudem sei ein Auftrag im Hinblick auf ein Flugzeug zur U-Boot-Bekämpfung im Gespräch.Die Aktienanalysten von Cowen and Company stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel nach wie vor mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 215,00 USD.XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:164,00 Euro +0,43% (23.05.2017, 13:36)