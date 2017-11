Wien (www.aktiencheck.de) - Der frühere CDU-Politiker und heutige Chefkontrolleur von BlackRock Deutschland, Friedrich Merz, hat offenbar eine neue Nebentätigkeit gefunden: Gemäß gleichlautender Medienberichte soll er ab Januar 2018 für die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen als Vermittler in Fragen zu möglichen Brexit-Turbulenzen fungieren und sich zugleich um die transatlantischen Beziehungen kümmern, so die Experten von "FONDS professionell".Aus wirtschaftlicher Sicht mache die neue Funktion durchaus Sinn: Das bevölkerungsreichste Bundesland sei mit RWE, Deutscher Telekom, thyssenkrupp, E.ON, METRO, Deutscher Post, Vonovia, Bayer sowie Henkel Sitz zahlreicher DAX-Konzerne, die geschäftsseitig vom eingeleiteten EU-Abschied Großbritanniens hart getroffen werden könnten.Als mögliche Rückkehr auf die politische Bühne wolle Merz, der einst als Hoffnungsträger der CDU gegolten und 2009 seinen Posten als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten aufgegeben habe, seine neue ehrenamtliche Tätigkeit nicht verstanden wissen: "Das bedeutet absolut kein Comeback als Politiker", habeer gegenüber der "Bild"-Zeitung gesagt, die als erste über die Personalie berichtet habe. (07.11.2017/ac/a/m)