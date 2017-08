Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) ist ein kanadischer Smartphone- und Tablet-Hersteller. BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada. Im Jahr 2013 machte BlackBerry mit 12.700 Mitarbeitern einen Umsatz von 11,073 Mrd. USD. Nach einbrechenden Umsätzen soll nun der neue CEO John S. Chen den Turnaround schaffen.

New York (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse der Analystin Gabriela Borges von Goldman Sachs:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt die Aktienanalystin Gabriela Borges von der Investmentbank Goldman Sachs Investoren die Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) zu verkaufen.Der Aktienkurs von BlackBerry Ltd. habe im bisherigen Jahresverlauf bereits eine Erholung verzeichnet.Die Analysten von Goldman Sachs gehen nicht davon aus, dass es im Auto-Segment vor 2019 zu deutlichen Steigerungen kommen wird. Auf Grund eines zunehmenden Wettbewerbs im Bereich Enterpriese Mobility befürchtet die Analystin Gabriela Borges zudem Risiken für die Schätzungen für das zweite Halbjahr 2018.In ihrer BlackBerry-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Goldman Sachs die Coverage des Titels mit einem "sell"-Rating undf einem Kursziel von 8,50 USD wieder auf.