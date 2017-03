Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

6,60 Euro -0,15% (14.03.2017, 14:17)



Nasdaq-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

USD 7,04 +0,28% (14.03.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN BlackBerry-Aktie:

CA09228F1036



WKN BlackBerry-Aktie:

A1W2YK



Ticker-Symbol BlackBerry-Aktie Deutschland:

RI1



Nasdaq Ticker Symbol BlackBerry-Aktie: BBRY



Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) ist ein kanadischer Smartphone- und Tablet-Hersteller. BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada. Im Jahr 2013 machte BlackBerry mit 12.700 Mitarbeitern einen Umsatz von 11,073 Mrd. USD. Nach einbrechenden Umsätzen soll nun der neue CEO John S. Chen den Turnaround schaffen.

(14.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse von Analyst Trip Chowdhry von Global Equities Research:Trip Chowdhry, Aktienanalyst von Global Equities Research, empfiehlt Investoren laut einer Aktienanalyse eine Übergewichtung der Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY).Bei BlackBerry Ltd. würden derzeit Quartalszahlen keine Bedeutung haben. Auf Sicht der kommenden zwei bis drei Jahren werde es einige Male zu einem Übertreffen wie auch Verfehlen der Erwartungen kommen.Die BlackBerry-Aktie repräsentiere vielmehr ein Play auf eine neue Branchenschöpfung, wobei US-Präsident Trumps geplante Infrastruktur-Ausgaben im Volumen von 1 Bio. USD als Katalysator wirken würden.Analyst Trip Chowdhry gründet seine optimistische Einschätzung des Titels auf den charismatischen Unternehmenschef John Chen. Nach Ansicht von Chowdhry hat dieser die Fähigkeit BlackBerry erneut einen phänomenalen Erfolg zu bescheren, ähnlich wie seinerzeit bei Sybase.Börsenplätze BlackBerry-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:6,55 Euro +0,24% (14.03.2017, 08:03)