Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

9,56 Euro +0,78% (31.05.2017, 13:27)



Nasdaq-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

USD 10,61 +0,00% (31.05.2017, 14:44, vorbörslich)



ISIN BlackBerry-Aktie:

CA09228F1036



WKN BlackBerry-Aktie:

A1W2YK



Ticker-Symbol BlackBerry-Aktie Deutschland:

RI1



Nasdaq Ticker Symbol BlackBerry-Aktie: BBRY



Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) ist ein Anbieter von mobilen Kommunikationslösungen. Das Tätigkeitsspektrum des Unternehmens umfasst den Verkauf von Smartphones sowie Unternehmenssoftware und Dienstleistungen. BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada.

St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten Steven Li von Raymond James:Steven Li, Analyst vom Investmenthaus Raymond James äußert in einer Aktienanalyse im Hinblick auf die Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) nur noch die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Seit August letzten Jahres sei der Aktienkurs von BlackBerry Ltd. stark angestiegen, so die Begründung der Analysten von Raymond James für die Abstufung.Derweil werde aber der Weg des Unternehmens in Richtung eines Softwareumsatzes von 1 Mrd. USD klarer. Wahrscheinlich werde BlackBerry diese Marke in 2020 erreichen. Damit dürfte auch ein Anstieg der EBITDA-Marge von aktuell 14% auf dann 28% verbunden sein.Durch die Abschlusszahlung von QUALCOMM sei die bereits starke Bilanz nochmals aufgepolstert worden. Mit Hilfe des Kapitals seien Übernahmen vorstellbar, so die Einschätzung des Analysten Steven Li.Börsenplätze BlackBerry-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:9,58 Euro +0,46% (31.05.2017, 11:57)