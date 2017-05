Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) ist ein kanadischer Smartphone- und Tablet-Hersteller. BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada. Im Jahr 2013 machte BlackBerry mit 12.700 Mitarbeitern einen Umsatz von 11,073 Mrd. USD. Nach einbrechenden Umsätzen soll nun der neue CEO John S. Chen den Turnaround schaffen.

Sydney (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten Gus Papageorgiou von Macquarie Research:Gus Papageorgiou, Aktienanalyst von Macquarie Research, erwartet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Nach Ansicht der Analysten von Macquarie Research sei es nicht schwer zu erkennen, dass BlackBerry Ltd. im Geschäftsjahr 2020 dank RADAR und QNX Software-Erlöse von 2 Mrd. USD einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD erzielen könnte.Basierend auf eine Bewertungsmultiple von 25 sei damit ein Kursniveau von 45 USD vorstellbar, so die Einschätzung des Analysten Gus Papageorgiou.In ihrer BlackBerry-Aktienanalyse stufen die Experten von Macquarie Research den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 11,80 USD.