Kurzprofil Biotest AG:



Die Biotest AG (ISIN: DE0005227201, WKN: 522720, Ticker-Symbol: BIO, NASDAQ OTC-Symbol: BTESF) ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert.



Die Biotest AG entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter.



Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (23.05.2017/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - Biotest-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie der Biotest AG (ISIN: DE0005227201, WKN: 522720, Ticker-Symbol: BIO, NASDAQ OTC-Symbol: BTESF) unter die Lupe.Das Management bleibe der eigenen Linie treu und beglücke die Börse mal wieder mit schlechten Nachrichten. Biotest rufe freiwillig in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden die bereits am 13. April 2017 quarantänisierten Chargen von Human-Albumin Albiomin 5% und 20% Biotest-Infusionslösung zurück. Die finanziellen Auswirkungen daraus würden noch ermittelt und seien bis dato noch nicht abgeschlossen. Vorsorglich habe der Vorstand eine Umsatz- und Gewinnwarnung kommuniziert. Der Umsatz solle nun nicht mehr ansteigen, sondern sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen. Das EBIT werde von 46 bis 48 Mio. Euro auf 25 bis 30 Mio. Euro massiv reduziert. Bekanntlich würden Chinesen planen, Biotest mehrheitlich zu kaufen. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden dem neuen Aktionär empfehlen, den CEO Bernhard Ehmer und CFO Michael Ramroth gegen ein neues Management auszutauschen.Aktionäre von Biotest könnten der Creat Group Corporation sehr dankbar sein. Die Chinesen wollten pro Biotest-Stammaktie 28,50 Euro zahlen und für die Vorzugsaktie 19,00 Euro. Das freiwillige Angebot sei an eine Mindestannahmequote von 75% der Stämme gekoppelt. Die OGEL GmbH, die mehr als 50% der Stämme kontrollieret, habe mittgeteilt, dass das Angebot unwiderruflich angenommen worden sei. Die Kreissparkasse Biberach halte über 15% der Stämme und die BW Invest mehr als 7%. Nach Informationen der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" wollten beide Häuser das Angebot ebenfalls annehmen. Die Mindestannahmequote dürfte locker erfüllt werden. Der Deal stehe aber noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Die Vorzugsaktie notiere bei 19,80 Euro. Hier würden die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" zum Verkauf raten. Spannend könnten die Stämme werden. Sie würden derzeit bei 27,30 Euro und damit ein gutes Stück vom Angebotspreis entfernt handeln, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse zur Biotest-Stammaktie. (Analyse vom 23.05.2017)Börsenplätze Biotest-Stammaktie:27,44 EUR +0,33% (23.05.2017, 12:41)Tradegate-Aktienkurs Biotest-Stammaktie:27,361 EUR +0,66% (22.05.2017, 22:25)