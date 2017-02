ISIN Biotest-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Biotest AG:



Die Biotest AG (ISIN: DE0005227235, WKN: 522723, Ticker-Symbol: BIO3, NASDAQ OTC-Symbol: BIESF) ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert.



Die Biotest AG entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter.



Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (03.02.2017/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Biotest-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Vorzugsaktie des Biotech-Unternehmens Biotest AG (ISIN: DE0005227235, WKN: 522723, Ticker-Symbol: BIO3, NASDAQ OTC-Symbol: BIESF) unter die Lupe.Seit November 2015 arbeite die Biotest-Aktie an einer erfolgreichen Bodenbildung. Nun könnte dem Titel der Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation - definiert durch die Tiefpunkte bei 12,13/10,31/12,02 EUR - gelingen. Für den endgültigen Befreiungsschlag sei aus technischer Sicht ein Sprung per Wochenschlusskurs über die Widerstandszone aus den Hochs der letzten gut 13 Monate zwischen 16,11 EUR und 16,59 EUR sowie dem 23,6%-Fibonacci-Retracement des gesamten Baisseimpulses seit März 2015 (16,87 EUR) vonnöten. Lohn der Mühen wäre ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 6 EUR, womit die nächste markante Widerstandszone aus einem weiteren Fibonacci-Level (20,93 EUR) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 21,74 EUR) auf die Agenda rücken würde.Zuversichtlich in Sachen Ausbruch auf der Oberseite stimme in diesem Zusammenhang der MACD, der zuletzt wieder Fahrt nach Norden aufgenommen habe. Hervorheben möchten die Analysten an dieser Stelle das frische Kaufsignal seitens des Trendfolgers auf monatlicher Basis.Im Ausbruchsfall bietet sich das Hoch vom Mai 2016 bei 16,16 EUR als Stopp-Loss für neue Longengagements an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 03.02.2017)