Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

244,00 Euro -0,58% (03.02.2017, 17:04)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 263,47 -0,29% (03.02.2017, 17:20)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



(03.02.2017/ac/a/n)

Baltimore (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Thomas Shrader von Stifel Nicolaus:Der Aktienanalyst Thomas Shrader vom Investmenthaus Stifel Nicolaus empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) weiterhin zu halten.Die Dinge bei Biogen Inc. würden sich in die richtige Richtung entwickeln. Das Unternehmen habe das Forward-Problem endlich gelöst. Der Deal sehe ziemlich gut aus, so die Einschätzung der Stifel Nicolaus-Analysten.Es sei sehr wahrscheinlich, dass ocrelizumab Umsätze von Tysabri und Tecfidera abziehen werde. Andererseits werde Biogen aber auch signifikante Royalties einstreichen. Eine Schlüsselfrage hinsichtlich ocrelizumab bleibe der Preis. Ein niedriger Preis würde darauf hindeuten, dass Roche auf eine signifikante Disruption des MS-Marktes abziele.Nach Ansicht von Analyst Thomas Shrader verkörpere die Biogen-Aktie eine zunehmend leichter zu verstehende Story.Börsenplätze Biogen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:244,15 Euro +0,99% (03.02.2017, 16:49)