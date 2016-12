ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



CEO:

George A. Scangos



Chairman:

William D. Young



Mitarbeiter:

6.000



(30.12.2016/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Boston (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Porges von Leerink Swann & Co.:Geoffrey Porges, Aktienanalyst von Leerink Swann & Co. äußert im Rahmen einer Aktienanalyse hinsichtlich der Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Spinraza, das erste Mittel zur Behandlung einer spinalen Muskelatrophie, habe eine Zulassung erhalten. Der veranschlagte Preis liege deutlich über den Erwartungen.Ein Sturm der Entrüstung sei wahrscheinlich, wozu auch ein Tweet vom kommenden US-Präsidenten Trump zählen könne. Ein Vergleich mit Sovaldi liege nahe. Auf Sicht von drei Jahren werde Spinraza für einen einzelnen Patienten im Durchschnitt Kosten von durchschnittlich 500.000 USD verursachen. Dies seien rund 25% mehr als bei Alexion’s Soliris, ebenfalls ein Medikament gegen seltene Erkrankungen.In ihrer Biogen-Aktienanalyse stufen die Analysten von Leerink Swann & Co. den Titel unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 368,00 auf 370,00 USD.Börsenplätze Biogen-Aktie:271,50 Euro -1,44% (30.12.2016, 13:49)Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:270,74 Euro -0,82% (30.12.2016, 15:35)Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:USD 284,83 -0,77% (30.12.2016, 16:12)