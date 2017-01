ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker-Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



CEO:

George A. Scangos



Chairman:

William D. Young (04.01.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Mit der FDA-Zulassung von Spinraza in den USA, dem ersten Medikament gegen Spinale Muskelatrophie weltweit, stehe der Konzern vor neuen Millionenerlösen. Der US-Titel stehe vor dem Comeback.Anfang November habe die Wahl von Donald Trump und ein positiver Newsflow von Biogen für einen Kurszuwachs von rund 275 auf knapp 325 Dollar gesorgt. Die anschließende Korrektur könnte bald beendet sein und das Papier des 63 Milliarden schweren Konzerns Kurs auf das Jahreshoch aus dem Jahr 2016 nehmen.Spekulative Anleger sollten sich eine Position ins Depot legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2017)Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:281,20 EUR +1,52% (04.01.2017, 10:59)Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:291,71 USD +2,87% (03.01.2017, 22:00)