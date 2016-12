Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse des Analysten Christopher Raymond von Raymond James:Christopher Raymond, Aktienanalyst von Raymond James spricht im Rahmen einer Aktienanalyse zu den Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) weiterhin eine klare Kaufempfehlung aus.Biogen Inc. beginne das neue Jahr mit einem großen Knall. Spinraza, ein neu zugelassenes Mittel zur Behandlung spinaler Muskelatrophie, werde von Biogen zu einem durchschnittlichen Preis von 125.000 USD pro Dosis verkauft. Im ersten Jahr der Behandlung bedeute dies pro Patient Kosten von rund 750.000 USD. Bei einer weitergehenden Verwendung würden rund 375.000 USD fällig.Im Vergleich zu den Markterwartungen sei das deutlich mehr. Die Analysten von Raymond James gehen von substanziellen Aufwärtsrevisionen aus. Nach Ansicht von Analyst Christopher Raymond könnte die Spinraza-Markteinführung der Biogen-Aktie in 2017 ein starkes Momentum geben.Die Aktienanalysten von Raymond James bestätigen in ihrer Biogen-Aktienanalyse das "strong buy"-Votum und heben das Kursziel von 375,00 auf 386,00 USD an.Frankfurt-Aktienkurs Biogen-Aktie:272,44 Euro -0,24% (30.12.2016, 13:31)Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:270,74 Euro -0,82% (30.12.2016, 15:35)