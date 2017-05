Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (24.05.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F).Biofrontera habe im ersten Quartal 2017 den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 160 Prozent auf 2,62 Mio. Euro gesteigert. Wesentlicher Treiber sei das US-Geschäft gewesen, das nach dem Vermarktungsstart im letzten Oktober einen Beitrag von 1,3 Mio. Euro geleistet habe und damit bereits den mit Abstand größten Absatzmarkt darstelle. In Deutschland habe sich der Umsatz hingegen mit 0,64 Mio. Euro auf dem Vorjahresniveau bewegt, der Umsatz im übrigen Europa habe sich von 0,32 auf 0,28 Mio. Euro reduziert, was aber auf diskontinuierlich anfallende Großbestellungen zurückzuführen sei.Als sehr erfreulich werten die Aktienanalysten von SMC Research die Entwicklung des Bruttoergebnisses, das überproportional um 243,5 Prozent auf 2,25 Mio. Euro gesteigert wurde und bereits das Ertragspotenzial bei weiter anziehenden Erlösen andeutet. Das Nettoergebnis habe mit -3,5 Mio. Euro dennoch deutlich unter Vorjahr (-0,45 Mio. Euro) gelegen, was auf die Kosten des US-Vertriebsaufbaus und einen positiven Einmaleffekt im 1. Quartal 2016 zurückzuführen sei. Ebenfalls erfreulich sei, dass sich Biofrontera einen Kredit von bis zu 20 Mio. Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB) habe sichern können, die Hälfte sei direkt abrufbar.Durch die Vereinbarung mit der EIB habe Biofrontera die Finanzierung auf ein sehr solides Fundament gestellt. Damit könne der Ausbau des US-Geschäfts vorangetrieben werden, der Vermarktungsstart von Ameluz sei sehr vielversprechend verlaufen. Obwohl ein Übergangscode für die Erstattung - den finalen Code gebe es erst Anfang 2018 - den Absatz insbesondere im ersten Quartal noch behindert habe, werde in Übersee bereits das Gros der Erlöse erwirtschaftet.Börsenplätze Biofrontera-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:4,10 EUR +3,43% (24.05.2017, 17:36)