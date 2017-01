Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

Kurzprofil Bilfinger SE:



Die Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein Bau- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Mannheim. Das Unternehmen verbindet zwei Wesenszüge, die sich gegenseitig auf besondere Weise ergänzen: Ingenieurkompetenz und Servicementalität. Für Industrieunternehmen, Energiewirtschaft und die Nutzer von Immobilien oder Infrastruktur setzt Bilfinger mit seinen Leistungen in vielen Ländern der Welt Maßstäbe. Hoher Qualitätsanspruch, technologische Kompetenz und langjährige Erfahrung sind dabei das Fundament des Konzernerfolgs. (11.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktie: Weitere Kursgewinne dürften folgen! ChartanalyseVor wenigen Jahren notierte das Papier des Baukonzerns Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) noch auf einem Hoch von 93,05 Euro, drehte jedoch von den Höchstständen im zweiten Quartal 2014 zur Unterseite ab und verlor im gleichen Jahr noch über 50 Prozent an Wert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In den darauf folgenden Jahren sei die Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt worden, bis die Bilfinger-Aktie ganz knapp an die Tiefs aus 2009 auf 25,05 Euro nachgegeben habe. Erst in diesem Bereich habe eine größere Gegenbewegung gestartet werden können, die nun seit Juni 2016 anhalte und einen Kursanstieg an die markante Widerstandszone um 38,00 Euro erlaubt habe zu vollziehen. Im Dienstagshandel habe die Aktie schließlich mit einem dynamischen Kursanstieg darüber ausbrechen können und habe sich hierdurch nun weiteres Kurspotenzial auf Sicht von einigen Handelswochen freigekämpft.Obwohl nun zahlreiche Zwischenhochs in den engeren Fokus der Marktteilnehmer rücken würden, könne jetzt ein direkter Kursanstieg bis zum Niveau von zunächst 41,00 Euro auf Sicht der kommenden Handelstage abgeleitet werden. Bei entsprechender Kursstärke könnte es mit dem Wertpapier von Bilfinger sogar bis an die Märzhochs bei 44,14 Euro weiter aufwärts gehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.01.2017)