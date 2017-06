ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 37.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erbringt eine jährliche Leistung von etwa 4 Mrd. EUR. (01.06.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktie: Es sieht düster aus - ChartanalyseBilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) verfolgte seit Ende August letzten Jahres einen Aufwärtstrend, der die Aktie erstmals im Februar auf ein Hoch über 40 Euro führte, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einem Rücksetzer in den Bereich um 35,20 Euro hätten die Notierungen noch einmal einen Aufstieg gestartet und ein Hoch bei 40,50 Euro erreicht. Danach sei allerdings die Luft raus gewesen und es sei schnell nach unten gegangen. Das habe dazu geführt, dass die Aktie Mitte Mai aus dem Aufwärtstrend nach unten ausgebrochen sei. Auch das letzte Zwischentief bei 35,20 Euro sei unterschritten, so dass sich hier für die Notierungen ein markanter Widerstand befinden könne, über dem eine mögliche Short-Position abgesichert werden könnte. Denn zudem sei die Aktie von Bilfinger aufgrund anhaltender Schwäche unter die aktuell bei 34,95 Euro verlaufende 200-Tage-Linie gerutscht, so dass sich nicht nur kurzfristig, sondern auch auf weitere Sicht eine schwäche Phase abzeichnen könnte. Ziel dieser wären die Tiefs um 25 Euro, wo die Bilfinger-Aktie damals ihre Aufwärtsbewegung startete, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.06.2017)Börsenplätze Bilfinger-Aktie:34,795 EUR +1,09% (01.06.2017, 13:15)Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:34,801 EUR +1,28% (01.06.2017, 13:29)