Im Fokus hätten auch die Werte von United Technologies (ISIN: US9130171096, WKN: 852759, Ticker-Symbol: UTC1, NYSE-Symbol: UTX) (+3%) gestanden. Berichten zufolge sei man nahe daran den Flugzeugkabinenausstatter Rockwell Collins (ISIN: US7743411016, WKN: 694062, Ticker-Symbol: RWC) (+2%) zu übernehmen. Spekuliert werde mit einem Übernahmepreis von mehr als USD 20 Mrd.



In Europa habe heute in der Früh Bâloise (ISIN: CH0012410517, WKN: 853020, Ticker-Symbol: BLON, SIX Swiss Ex: BALN, NASDAQ OTC-Symbol: BLHEF) sein Ergebnis für die erste Jahreshälfte berichtet. Dabei habe der Versicherungskonzern seinen Reingewinn deutlich steigern und diesbezüglich auch die Markterwartungen leicht übertreffen können.



Wichtige Ergebnisse berichte heute nach Börsenschluss noch der französische Einzelhändler Carrefour (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF). (30.08.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Starke Bewegung gab es gestern in den USA bei der Aktie von Best Buy (ISIN: US0865161014, WKN: 873629, Ticker-Symbol: BUY) (-12%) zu beobachten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Konsumelektronikhändler habe zwar seine Ziele für das Jahr nach oben geschraubt, allerdings betont, dass das jüngste Umsatzwachstum nicht aufrechtzuerhalten sei.