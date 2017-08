Tradegate-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

70,409 EUR -4,65% (22.08.2017, 12:19)



ISIN Bertrandt-Aktie:

DE0005232805



WKN Bertrandt-Aktie:
523280

523280



Ticker-Symbol Bertrandt-Aktie:
BDT

BDT



Kurzprofil Bertrandt AG:



Der Bertrandt-Konzern (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 47 Standorten für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu den Hauptkunden zählen die großen Hersteller sowie zahlreiche Systemlieferanten. (22.08.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bertrandt-Aktienanalyse von Analyst Christian Glowa von Hauck & Aufhäuser:Christian Glowa, Analyst der Privatbank Hauck & Aufhäuser, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Ingenieurdienstleisters Bertrandt AG (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) und senkt das Kursziel von 90 auf 58 Euro.Die Autoentwicklung werde immer mehr zu einem Standardprodukt, was auf die Preise drücke, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor diesem Hintergrund sei die Jahresprognose des deutschen Entwicklungsdienstleister für die Autoindustrie zu optimistisch. Wann sich die Lage bessere, sei noch nicht absehbar. Um profitabel zu bleiben, müsse die Bertrandt AG bestimmte Arbeiten langfristig in Niedriglohnländer verlagern.Christian Glowa, Analyst von Hauck & Aufhäuser, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Bertrandt-Aktie von "hold" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 90 auf 58 Euro reduziert. (Analyse vom 22.08.2017)Xetra-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:70,95 EUR -3,60% (22.08.2017, 11:34)