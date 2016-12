Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN US0846707026 / WKN A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (29.12.2016/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Berkshire Hathaway Inc. ( ISIN US0846707026 WKN A0YJQ2 , Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Das Vermögen von Warren Buffett sei in diesem Jahr um fast 20 Prozent gestiegen. Der US-Milliardär - im US-Wahlkampf bekennender Unterstützer von Hillary Clinton - habe dabei ausgerechnet vom Wahlsieg des Konkurrenten Donald Trump profitiert. Denn entgegen der Erwartungen vieler Analysten habe der Trump-Sieg nicht zum Börsenchaos, sondern zu einer Rally geführt.Besonders stark hätten dabei Aktien der US-Finanzbranche zulegen können, ein Bereich, in den auch Berkshire Hathaway kräftig investiert sei. Die Holding sei u.a. größter Anteilseigner bei Wells Fargo, halte elf Millionen Aktien von Goldman Sachs und 100 Millionen Anteile an U.S. Bancorp.Über den unmittelbaren Trump-Effekt hinaus profitiere die Buffett-Holding zudem von der Aussicht auf steigende Zinsen und sinkende Steuern für Unternehmen.Langfristig orientierte Investoren können mit der Berkshire Hathaway-Aktie von der Erfahrung des Großmeisters profitieren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2016)Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: