Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

113,549 EUR -0,05% (26.05.2017, 14:43)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2016 lag der Umsatz bei rund 3,1 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com. (26.05.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der IT-Dienstleister Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) hat einmal mehr starke Zahlen für das erste Quartal 2017 präsentiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei im Auftaktquartal um 14 Prozent auf 803 Mio. Euro gestiegen. Das EBIT sei sogar um 18 Prozent auf 31,8 Mio. Euro vorangekommen und der Überschuss sei um 16 Prozent auf 22,1 Mio. Euro geklettert. "Besonders erfreulich ist, dass alle Geschäftssegmente zu den starken Zahlen beigetragen haben", so Vorstandschef, Thomas Olemotz. Auch für den Rest des Jahres gebe sich der Manager zuversichtlich: "Das starke erste Quartal bestätigt unsere positive Sicht auf den weiteren Jahresverlauf. Unsere wirtschaftliche Stärke ist gleichzeitig die Voraussetzung dafür, auch im Jahr 2017 in die Zukunftsfähigkeit von Bechtle investieren zu können und unsere strategischen Projekte konsequent voranzutreiben."Das klinge eigentlich vielversprechend, an der Börse sei die Reaktion dennoch erst einmal verhalten ausgefallen. Kein Wunder: Die Bechtle-Aktie zähle seit Jahren zu den Lieblingen an der Börse. Seit 2010 habe sich der Kurs mehr als verfünffacht. Auch in diesem Jahr sei es bereits um gut 13 Prozent nach oben gegangen. Insofern sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis etwas Vorsicht einkehren würde. Auch die meisten Kursziele der Analysten habe der TecDAX-Wert inzwischen überschritten. Derzeit gebe es gerade einmal zwei Häuser, die dem Titel noch etwas mehr zugestünden. (Ausgabe 20/2017)Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:113,35 EUR -0,18% (26.05.2017, 17:35)