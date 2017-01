ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (20.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie: Klarer Long-Kandidat - ChartanalyseErst kürzlich wurde eine der größten Zukäufe durch ein deutsches Unternehmen endgültig unter Dach und Fach gebracht, wodurch Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) immer stärker auf den US-amerikanischen Markt drängt und sich hierdurch viele Vorteile verspricht - doch geht für die Leverkusener die Rechnung auch unter Donald Trump auf, fragt sich Maciej Gaj von "boerse-daily.de".Um eine präzise Antwort auf die gestellte Frage zu geben, werde zunächst noch die Vereidigung des neuen US-Präsidenten abgewartet werden müssen - Aus charttechnischer Sicht habe sich die Bayer-Aktie seit Jahresbeginn einen wichtigen Meilenstein erobern können, indem das Wertpapier über einen mittelfristigen Abwärtstrend, sowie den markanten Horizontalwiderstand von 99,28 Euro ausgebrochen sei. Seither würden sich Marktteilnehmer jedoch zurückhaltend zeigen, was sich in dem Wertpapier in einer eindeutigen Seitwärtsphase seit Anfang 2016 widerspiegele. Aufgrund zahlreicher Drohungen des designierten US-Präsidenten habe Bayer im Vorfeld schon mal angekündigt, keine Arbeitsplätze bei Monsanto abzubauen und gehe somit einen möglichen Konflikt aus dem Wege. Aber als einer der schwächsten Werte im DAX-Index weise das Wertpapier noch Nachholbedarf auf und sei nach charttechnischer Auswertung nach wie vor ein klarer Long-Kandidat.Zu Beginn dieses Jahres vollzogene Ausbruch mit einem Verlaufshoch bei 103,25 Euro habe eindeutig ein Kaufsignal hervorgebracht und wohl auch regelkonform nach einem Pullback um die Ausbruchszone von 99,28 Euro abgefangen. Weitere Kursgewinne sollten nun bis 105,00 Euro sowie darüber bis 112,00 Euro folgen können. Eine passende Verlustbegrenzung sollten Anleger bei einem direkten Long-Engagement allerdings noch um die 50-Tage Durchschnittslinie von 97,25 Euro ansetzen - aber erst ein unerwarteter Kursrutsch unter den EMA 200 bei aktuell 96,37 Euro sollte zu einem größeren Verkaufssignal und einem Wiedereintauchen in den mittelfristigen Abwärtstrend führen. Abgaben auf das Niveau von grob 90,00 Euro wären dann die Folge, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.01.2017)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:102,10 EUR +0,20% (20.01.2017, 14:07)Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:102,111 EUR +0,40% (20.01.2017, 14:22)