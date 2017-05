ISIN Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.05.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe.Die Bayer-Aktie habe zuletzt den höchsten Stand seit Ende 2015 erreicht. Diese Entwicklung sei gleichbedeutend mit einem Sprung über die von den Analysten mehrfach angeführte Zielzone im Bereich von rund 115 EUR. Auf diesem Niveau seien die 50%-Korrektur des gesamten Baisseimpulses von April 2015 bis Mai 2016 (114,95 EUR) und die Kurslücke vom Jahresauftakt 2016 mit dem rechnerischen Kursziel gefallen - abgeleitet aus dem im Januar 2017 vervollständigten Doppelboden - zusammen.Wenn man die Kursentwicklung der letzten zwei Jahre als Flaggenkonsolidierung interpretiere, dann könne die laufende Rally noch ein gutes Stück weiter tragen. Rückenwind komme dabei von Seiten der quantitativen Indikatoren. Hervorheben möchten die Analysten das jüngste Kaufsignal seitens des MACD auf monatlicher Basis. Die nächsten Widerstände würden nun in Form verschiedener Hoch- und Tiefpunkte bei gut 120 EUR warten, bevor das Hoch vom November 2015 bei 127,25 EUR wieder auf die Agenda rücke. Der Stopp für bestehende Positionen könne indes auf das Hoch vom April 2016 bei 112,00 EUR nachgezogen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2017)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:116,80 EUR +0,04% (19.05.2017, 10:54)Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:116,581 EUR -0,35% (19.05.2017, 11:10)