Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Baumwollpreis stieg gestern in New York auf ein 2,5-Monatshoch von 71,76 US-Cents je Pfund, so die Analysten der Commerzbank.



Seit Wochenbeginn habe sich Baumwolle um mehr als 3% verteuert. Neben steigenden Ölpreisen und einer allgemein positiven Marktstimmung gegenüber Rohstoffen würden Nachrichten aus Indien den Baumwollpreisen Auftrieb geben. Dort führe Schädlingsbefall zu merklichen Ernteausfällen und vermindere damit das für den Export zur Verfügung stehende Angebot. Bislang seien Marktbeobachter aufgrund einer deutlichen Ausweitung der Anbaufläche um 19% von einer rekordhohen Baumwollernte von 40 Mio. Ballen à 150 kg im Erntejahr 2017/18 ausgegangen, das seit dem 1. Oktober laufe. Aktuelle Ernteschätzungen lägen nun bei 37,5 Mio. Ballen. Ein führender Baumwollexporteur Indiens rechne daher mit einem reduzierten Exportangebot von ungefähr 6 Mio. Ballen. Vorherige Schätzungen hätten noch bei 7,5 Mio. Ballen gelegen.



Indien sei nach den USA der zweitgrößte Baumwollexporteur. Laut aktueller Schätzung des US-Landwirtschaftsministeriums sollten die US-Exporte bei 3,16 Mio. Tonnen liegen, die Exporte Indiens bei 1 Mio. Tonnen. Das seien ca. 100 Tsd. Tonnen mehr als die neuen Schätzungen aus Indien. Die Nachfrage der großen Importländer Bangladesch, Vietnam und China nach US-Baumwolle dürfte daher entsprechend zunehmen. Der Lageraufbau außerhalb Chinas dürfte in der Folge etwas geringer ausfallen. Dies spreche in der Summe für höhere Preise. (23.11.2017/ac/a/m)







