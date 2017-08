XETRA-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

1,524 EUR +1,94% (30.08.2017, 10:46)



Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

1,575 EUR +3,08% (30.08.2017, 10:56)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2DAM11



WKN Baumot Group-Aktie:

A2DAM1



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group (ISIN: DE000A2DAM11, WKN: A2DAM1, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter ganzheitlicher Lösungen im Bereich der Abgasnachbehandlung und Motorenentwicklung. Ihren Kunden bietet die Gruppe hochwertige Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Design und Engineering, Products und Solutions sowie Testing und Validation Services an.



Diese Leistungen kommen branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Original Equipment Manufacturer; Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Reparatur, Ersatzteile) zum Einsatz.



Die Gruppe fokussiert sich dabei insbesondere auf die Branchen On-Road und Off-Road sowie weitere Branchen wie Maritim oder Medizintechnik. So adressiert die TwintecBaumot Group ein breites Kundenspektrum, vom Fahrzeug- oder Motorenhersteller bis hin zu führenden OEM-Herstellern, Tier1-Zulieferern und hochspezialisierten Herstellern in Nischenmärkten. (30.08.2017/ac/a/nw)







Königswinter (www.aktiencheck.de) - Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2DAM11, WKN: A2DAM1, Ticker-Symbol: TINA), einer der führenden Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, informiert über die Klarstellung diverser Medienberichte durch das Umweltbundesamt (UBA), die einen veralteten Bericht zitiert hatten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit wird die Berichterstattung von Medien richtiggestellt, die in jüngster Vergangenheit die Umsetzbarkeit einer wirksamen Hardware-Nachrüstung von Euro 5-Diesel-Pkw auf die Euro 6-Norm in Frage gestellt hatten. Der alte Bericht bezog sich auf die Effizienz von Speicherkatalysatoren, während in den aktuellen Berichten des UBA SCR-Katalysatoren untersucht wurden. Eine Expertengruppe, die im Nachgang zum Nationalen Forum Diesel gebildet wurde, soll nun den Einbau von SCR-Systemen in verschiedenen Pkw-Typen prüfen.Damit wird seitens des UBA die Umsetzbarkeit von Hardware-Nachrüstungen eindeutig bekräftigt. Neben der technischen Umsetzbarkeit der Emissionssenkung durch SCR-Katalysatoren beziffert das UBA die Senkung des Stickstoffausstoßes auf bis zu 95%. Diese Werte entsprechen den Leistungen, die bisher nur das BNOx System der Baumot Group erreichen konnte. Das UBA stellt weiterhin fest, dass bei einer hohen Flottendurchdringung die Durchführung von SCR-Nachrüstungen in den meisten deutschen Städten ausreichen würden, um die bestehende Lücke zu den EU-Luftqualitätsgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresdurchschnitt zu schließen und damit Fahrverbote für Diesel-Pkw zu verhindern.Marcus Hausser, CEO der Baumot Group AG, kommentiert: "Mit der Klarstellung des Umweltbundesamtes werden in der aktuell kontroversen Diskussion Fakten geschaffen. Die bisherige Berichterstattung, die zum Teil die Hardware-Umrüstung als nicht umsetzbar abtat, wird nun von offizieller Stelle richtiggestellt. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Durchsetzung einer wirksamen Umrüstlösung älterer Diesel-Pkw. Mit unserem BNOx System sehen wir uns gut aufgestellt, um bei der Erfüllung der Luftgrenzwerte mitwirken zu können und damit Haltern von Diesel-Pkw in Deutschland Fahrverbote zu ersparen."Mit dem BNOx System verfügt die Baumot Group nachgewiesenermaßen über ein hocheffizientes System zur Stickoxidreduktion bei Diesel-Pkw um rund 95% unter realen Bedingungen. Die mit dem BNOx erreichten Emissionswerte von nachgerüsteten Fahrzeugen ab der Schadstoffklasse Euro-5 sind unter realen Bedingungen besser als jene der meisten Fahrzeuge der Euro-6-Kategorie. Dank der geringen Größe und des modularen Aufbaus ist der BNOx dabei eine kostengünstige Lösung, die in alle gängigen Dieselfahrzeuge eingebaut werden kann. Getestet und belegt wurde die Wirksamkeit des BNOx bereits in einem Euro-5-Passat (1.6 TDI). Das System war 2014 anfänglich für den Einsatz in großen Motoren, z.B. für Busse, Lkw sowie Land- und Baumaschinen entwickelt worden. Anfang 2016 wurde dann erfolgreich der Einsatz im Pkw-Bereich realisiert.https://www.umweltbundesamt.de/themen/technische-nachruestung-senkt-nox-ausstoss-vonBörsenplätze Baumot Group-Aktie: