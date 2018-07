Barrick Gold: Goldpreis und Quartalsgerbnisse im Fokus!

Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche wieder deutliche Einbußen erlitten. Hauptsächlicher Grund dafür könnte der feste US Dollar sein. Genau genommen aber lastet auf dem Preis die Erwartung an niedrige langfristige Zinsen auf der globalen Ebene. Zwar steigen die kurzfristigen Renditen in den USA, doch die langfristigen Renditen steigen kaum. Bei einer gleichzeitig nur moderat sich entwickelnden Inflation, dürfte die Realverzinsung daher für die Attraktivität von Anleihen sprechen.

EZB drückt mit dem ihrem Statement die Attraktivität von Gold

In den vergangenen beiden Wochen kam dann noch der Faktor EZB dazu. Die „dovishen“ Aussagen des Statements haben den ersten Zinsanstieg innerhalb der EU in etwas weitere Ferne rücken lassen, was dazu beigetragen hat, dass die oben genannte Erwartung an global niedrige Zinsen nochmals bestätigt wurde. Das Attraktivität von Gold fiel damit ebenfalls nochmals in den Keller. Die Barrick Gold Aktie scheint jedoch mehr Stabilität aufzuweisen als der Goldpreis selbst. Charttechnisch betrachtet schloss die Aktie in den vergangenen beiden Wochen sogar beide Male im positiven Bereich.

Steigende Umsätze und Gewinn je Aktie im Vergleich zum ersten Quartal erwartet

Am 25.07. wird Barrick Gold die Q2 sowie die Halbjahresergebnisse präsentieren. Aktuell gehen Analysten von einem Umsatz in Höhe von 1,99 Mrd. US Dollar aus und damit von einem Anstieg von 11,56 % gegenüber dem ersten Quartal 2018. Gegenüber dem Vorjahr erwarten Analysten allerdings einen Rückgang von 7,5 %. Der Gewinn je Aktie wird auf 0,16 US Dollar geschätzt nach 0,14 US Dollar im Vorquartal sowie 0,93 US Dollar im Vorjahr. Im ersten Quartal wurden die Prognosen sowohl für den Umsatz als auch für den Gewinn je Aktie verfehlt. Eine Woche vorher, am 11.07., wird Barrick Gold die operativen Ergebnisse veröffentlichen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Barrick Gold?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen liefert Ihnen die aktuelle Analyse zur Barrick Gold Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Kai Rademacher