USD 16,38 +0,74% (26.05.2017)



CA0679011084



870450



ABR



ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.

(29.05.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Greg Barnes von TD Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Greg Barnes vom Investmenthaus TD Securities seine Empfehlung die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) zu halten.Acacia Mining, eine Gesellschaft an der Barrick Gold Corp. 64% der Anteile halte, habe mitgeteilt, dass die Regierung in Tansania an der Anfang März festgelegten Exportsperre von Gold- und Kupferkonzentrat festhalte. Acacia sei beschuldigt worden, nicht alle im Konzentrat enthaltenen Mineralien deklariert zu haben. Das Unternehmen habe wiederum bekräftigt alle Mineralien von kommerziellem Wert angegeben und entsprechende Royalties und Steuern bezahlt zu haben. Acacia Gold produziere derweil weiter und lagere das Konzentrat auf dem Werksgelände.Da die Produktion in den Minen bei Bulyanhulu und Buzwagi fortgesetzt werde, dürfte es auf die Produktionsplanungen von Barrick Gold für 2017 von 5,3 bis 5,6 Mio. Unzen keine Auswirkungen zu geben. Je länger aber das Exportverbot Bestand habe, desto größer werde die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Produktionsstopp komme. Um dem Szenario Rechnung zu tragen, dass das Exportverbot über das komplette zweite Quartal hinweg Gültigkeit besitze, senken die Analysten von TD Securities die Q2-EPS-Prognose um 0,01 auf 0,16 USD.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von TD Securities das Votum "hold" sowie das Kursziel von 20,00 USD.Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:14,71 EUR +0,93% (29.05.2017, 17:35)