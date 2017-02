Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,058 Euro -0,74% (17.02.2017, 18:28)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 20,24 -1,27% (17.02.2017, 18:22)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktie dürfte das Hoch bei 21,12 Euro attackieren! Fortschritte erkennbar! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Markus Bußler, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX).Barrick Gold habe sehr starke Zahlen vorgelegt. Beim Gewinn habe man deutlich über den Erwartungen der Analysten gelegen. Barrick Gold habe gesagt, dass man mit dem Verkauf seines Anteil an der Mine in Australien schon weiter fortgeschritten sei als vielleicht manch einer denke. Der Käufer sei zwar noch nicht bekannt, aber dass Barrick Gold mit dem Verkaufsprozess so weit sei, sei schon überraschend.Der Chart der Barrick Gold-Aktie sehe sehr stark aus. Die Barrick Gold-Aktie dürfte laut dem Aktienprofi das Hoch aus dem letzten Jahr bei 21,12 Euro attackieren, obwohl der Goldpreis noch wesentlich tiefer stehe.Fortschritte sind bei Barrick Gold auf jeden Fall erkennbar, so Markus Bußler, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.02.2017)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:19,03 EUR -0,81% (17.02.2017, 17:29)