NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 15,98 -2,50% (30.12.2016)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



(02.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktie: Goldpreis hat nicht viel Luft nach oben! - AktiennewsDie Aktien von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) haben im abgelaufenen Jahr deutliche Kursgewinne verzeichnet.Mit einem Plus von mehr als 110% wurde nicht nur im Vergleich zum Gesamtmarkt eine klare Outperformance gezeigt, sondern auch gegenüber den Large Cap-Konkurrenten Newmont Mining und Goldcorp.Die Preise für Gold und Silber standen Ende des Jahres 2016 auf einem höheren Niveau als am Jahresanfang. Der Goldpreis pro Unze stieg um fast 90 USD oder fast 8,5% auf 1.150 USD. Am letzten Börsentag des Jahres 2016 ging es allerdings mit den Notierungen nach unten.Analysten verschiedener Investmenthäuser reduzierten zuletzt ihre Prognosen für den Goldpreis in 2017. Die Analysten von Raymond James senkten ihre Schätzung für den Unzenpreis um 11% auf 1.250 USD. Analyst Chris Thompson sieht den Goldsektor noch nicht als überverkauft an. Die Analysten von BMO Capital Markets kürzten ebenfalls ihren Ausblick und gehen nur noch von einem Goldpreis von 1.175 USD aus. Viel Luft nach oben wird den Goldpreisen damit nicht eingeräumt.XETRA-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,22 EUR -2,56% (02.01.2017, 14:48)Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,20 Euro -2,40% (02.01.2017, 15:05)