Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 30 CAD Buy Canaccord Genuity Tony Lesiak 27.07.2017 20 USD Buy Jefferies & Co Christopher LaFemina 17.07.2017 18 USD Market-perform BMO Capital Markets Andrew Kaip 07.07.2017 21 USD Buy Deutsche Bank Chris Terry 26.06.2017 20 USD Hold TD Securities Greg Barnes 26.06.2017

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (09.08.2017/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) nach Quartalszahlen zu? 30 CAD oder 18 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold hat am 27. Juli seine Quartalszahlen präsentiert. Der Umsatz lag in Q2 bei 2,16 Mrd. USD, der Gewinn je Aktie bei 0,22 USD. Die Planungen zum Produktionsvolumen und zu den Kosten in 2017 wurden bestätigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Canaccord Genuity, Tony Lesiak, in einer Aktienanalyse vom 27.07.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "buy"-Votum für die Barrick Gold-Aktie und sein Kursziel von 30,00 CAD (Kanadischer Dollar) bestätigt. Mit einem EPS von 0,22 USD habe Barrick Gold das abgelaufene Quartal mit einem über den Erwartungen liegenden Gewinn abgeschlossen. Vor allem die starke Produktion bei Cortez habe dazu beigetragen. Unter anderem auf Grund der Veladero-Arbeiten und der damit verbundenen Kosten sowie des Exportverbots in Tansania habe sich der Free Cash flow aber nur auf 34 Mio. USD belaufen. Nichtsdestotrotz habe es Barrick Gold geschafft die Verschuldung weiter abzubauen. Die verbesserte Bilanz sei integraler Bestandteil der Fähigkeiten von Barrick Gold die neue Welle an kapitalintensiven Entwicklungsprogrammen zu finanzieren.Die Planungen zum Produktionsvolumen im Gesamtjahr seien bestätigt worden. Das Management wolle in der kommenden Woche Gespräche mit den Behörden in Tansania führen um den Streit um ein Konzentrat-Exportverbot aus der Welt zu schaffen. Durch den Disput werde der Verkauf der 63,9%igen Beteiligung an Acacia Mining behindert. Seit Jahresanfang habe die Barrick Gold-Aktie gegenüber der Peer Group eine Underperformance gezeigt. Vor allem die Veladero-Schließung sowie der Streit um Acacia seien belastend gewesen. An beiden Fronten zeichne sich aber eine Entspannung ab.Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von BMO Capital Markets und liegt bei 18,00 USD. Andrew Kaip, Aktienanalyst von BMO Capital Markets, hat die Barrick Gold-Aktie am 07.07.2017 von "outperform" auf "market perform" zurückgestuft und das Kursziel von 21,00 auf 18,00 USD reduziert. Acacia Mining habe sich in einem heftigen Streit mit der Regierung Tansanias befunden, der nun zu radikalen Änderungen im Bergbau- und Steuerrecht geführt habe. Barrick Gold Corp. als Gesellschafter von Acacia Mining werde zunehmend in den Disput hineingezogen. Die Regierung von Tansania verlange nun direkt mit Barrick Gold zu verhandeln. Angesichts der bestehenden Unsicherheiten halte es der Analyst für ratsam, das Anlagevotum herunterzustufen. Zudem notiere die Aktie mit einem Aufschlag gegenüber der Peer Group was Risiken berge.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick: