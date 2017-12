ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (04.12.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF).Den diesjährigen Stresstest der Bank of England (BoE) hätten alle im Coverage-Universum von Independent Research befindlichen Banken bestanden. Über den Zeitraum 2017 bis 2021 habe die für Barclays ermittelte harte Kernkapitalquote nach Basel III bei 7,4% und damit über der Minimalanforderung von 6,8% gelegen. Ausgangspunkt sei die zum 31.12.2016 vorgelegte harte Kernkapitalquote nach Basel III von 12,4% gewesen. Jedoch habe es Barclays nicht über den individuellen "systematischen Referenzpunkt" von 7,9% geschafft. Nur wegen der seit Ende 2016 ergriffenen Maßnahmen (u.a. Anteilsreduzierung bei Barclays Africa) müsse Barclays der BoE keinen überarbeiteten Kapitalplan vorlegen. Das Stresstest-Szenario, das in etwa die pessimistischen Erwartungen für den Fall eines "ungeordneten" Brexits widerspiegle, sehe u.a. einen Rückgang der britischen Wirtschaftsleistung im ersten Jahr um 4,7% und einen Einbruch der Wohnimmobilienpreise um ein Drittel vor.Ferner habe Barclays über eine weitere Anteilsreduzierung an Barclays Africa um 7,0 Prozentpunkte auf 14,9% informiert. Auf pro-forma Basis steige dadurch die zum 30.09.2017 ausgewiesene harte Kernkapitalquote von 13,1% um 12 Basispunkte. Das Wertpapier notiere zwar mit einem deutlichen Bewertungsabschlag (KBV 2017e: 0,5) zur Peer Group (KBV 2017e: 1,1), jedoch sei dieser wegen der unterdurchschnittlichen Rentabilität (RoE 2018e: 3,9%; zum Vergleich Peer Group: 9,1%) und der hohen Rechtsrisiken auch gerechtfertigt.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Barclays-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 1,75 GBP bekräftigt. (Analyse vom 04.12.2017)Xetra-Aktienkurs Barclays-Aktie:2,21 EUR +2,56% (04.12.2017, 11:09)London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:GBP 1,94 +2,38% (04.12.2017, 12:01)