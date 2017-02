ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (24.02.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF).Das EBT habe mit +0,33 (Vj.: -2,08) Mrd. GBP in Q4 wegen höher als von dem Analysten unterstellter Gesamterträge seine Prognose (+0,19 Mrd. GBP übertroffen, habe aber den Marktkonsens verfehlt. Die zum 31.12.2016 ausgewiesene harte Kemkapitalquote nach Basel III sei deutlich auf 12,4% (30.09.2016: 11,6%) geklettert und habe damit auf einem guten Niveau gelegen. Alles im allem sei die operative Entwicklung im Schlussquartal gemischt ausgefallen. Die Schwächen im Heimatgeschäft hätten durch eine starke Performance im Wertpapierhandel und in der Beratung kompensiert werden können. Dieser - zum Teil durch Währungseffekte begünstigte - Trend sollte sich im aktuellen Geschäftsjahr nicht fortsetzen. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst. Überdurchschnittliche Risiken sehe er durch den weiter bestehenden Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium im Zusammenhang mit RMBS-Geschäften.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Barclays-Aktie bekräftigt. Das Kursziel sei von 1,40 auf 2,00 GBP erhöht worden. (Analyse vom 24.02.2017)Börsenplätze Barclays-Aktie:2,696 EUR -0,33% (24.02.2017, 10:00)London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:GBP 2,27 -0,83% (24.02.2017, 11:03)