Kurzprofil Banco Santander:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) ist nach Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Als international tätige Bank verfügt Santander mit über 102 Millionen Kunden, die in rund 14.400 Filialen betreut werden, über das größte Filialnetz weltweit.



Das Geschäftsmodell der Santander Gruppe mit Banco Santander als Muttergesellschaft an der Spitze zeichnet sich durch eine breite und solide Aufstellung mit weltweiter Präsenz aus. Diese geografische Diversifizierung führt dazu, dass herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf den Märkten einzelner Länder das Gesamtergebnis der Gruppe nicht wesentlich beeinflussen.



Die einzelnen Tochtergesellschaften agieren im Hinblick auf Liquidität und Kapital autonom, unterliegen den lokalen Regeln sowie der lokalen Gesetzgebung und werden von den jeweiligen nationalen Behörden kontrolliert. Sie stellen somit Banken nach nationalem Recht dar.



Durch das verfolgte Geschäftsmodell kann Santander eine Kernkapitalquote von ca. 10% ausweisen und zählt gemäß den Kriterien der europäischen Bankenaufsicht zu den solidesten wie auch solventesten Banken in Europa.



Santander gehört zu den europäischen Banken, die zu keiner Zeit öffentliche Finanzhilfen benötigt haben bzw. in Anspruch nehmen. (25.01.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Banco Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) von 5,30 Euro auf 5,70 Euro.Im Wesentlichen aufgrund höher als von Rießelmann unterstellter Gesamterträge sowie der guten Kostenkontrolle habe das Nettoergebnis mit 1.598 (Vj.: 25) Mio. Euro in Q4/2016 seine Erwartung von 1.542 Mio. Euro übertreffen können. Als erfreulich erachte Rießelmann insbesondere den Anstieg beim Zinsüberschuss um 2,6% y/y auf 8,10 Mrd. Euro. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III sei zum 31.12.2016 zwar leicht auf 10,6% gestiegen (30.09.2016: 10,5%), liege damit aber nach Ansicht des Analysten weiterhin auf einem verbesserungswürdigen Niveau. Mit Blick auf 2017 werde das Unternehmen nach Erachten des Analysten einen weiter zunehmenden Druck auf den Zinsüberschuss (vor allem in Spanien und Großbritannien) zu spüren bekommen. Entscheidend für die Kompensation würden steigende Gebühreneinnahmen sowie ein Anstieg der Kreditausleihungen (insbesondere in Lateinamerika) sein.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Banco Santander-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten" ein. (Analyse vom 25.01.2017)