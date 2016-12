Borsa Italiana-Aktienkurs Banca Monte Dei Paschi-Aktie:

15,08 EUR 0,00% (27.12.2016, 07:43)



ISIN Banca Monte Dei Paschi-Aktie:

IT0005218752



WKN Banca Monte Dei Paschi-Aktie:

A2DG69



Ticker-Symbol Banca Monte Dei Paschi-Aktie:

MPIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Banca Monte Dei Paschi-Aktie:

BMDPF



Kurzprofil Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:



Die Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) (ISIN: IT0005218752, WKN: A2DG69, Ticker-Symbol: MPIN, Nasdaq OTC-Symbol: BMDPF) ist das drittgrößte Kreditinstitut Italiens. Sie gilt als die älteste Bank der Welt. Die Zentrale befindet sich im Palazzo Salimbeni im Zentrum von Siena in der südlichen Toskana. (27.12.2016/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banca Monte Dei Paschi-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (ISIN: IT0005218752, WKN: A2DG69, Ticker-Symbol: MPIN, Nasdaq OTC-Symbol: BMDPF) unter die Lupe.Die italienische Krisenbank komme nicht aus den Schlagzeilen. Nachdem eine Kapitalerhöhung in Höhe von fünf Milliarden Euro bereits vor dem Wochenende gescheitert und staatliche Hilfe unumgänglich geworden sei, zeige sich: Es werde noch mehr Geld gebraucht.Nach aktuellen Berechnungen der EZB belaufe sich der Kapitalbedarf auf 8,8 Milliarden Euro, wie Monte dei Paschi am späten Montagabend bekannt gegeben habe. In den vergangenen Wochen habe sich die Finanzlage des Geldhauses drastisch verschlechtert, die bisher angepeilten fünf Milliarden Euro würden daher nicht mehr ausreichen.DER AKTIONÄR rate weiterhin, Titel italienischer Banken zu meiden. (Analyse vom 27.12.2016)Börsenplätze Banca Monte Dei Paschi-Aktie: