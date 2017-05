Xetra-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,211 EUR -0,17% (30.05.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,383 EUR +3,12% (31.05.2017, 09:02)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z. B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über 12 eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u. a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (31.05.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktie: Neue Kursfantasie? AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).Der Aktienprofi gebe zwar zu, dass die Kürzung der Förderung für Elektroautohersteller in China eine Rolle bei BYD-Aktie spiele. Die Verkäufe seien aber nach wie vor gut. Im 2. Quartal hätten sie wieder angezogen. Das 3. Quartal sollte in den alten Wachstumspfad zurückkommen.BYD habe ein Joint Venture mit Daimler. Man baue zusammen Elektroautos. Man komme damit aber so recht nicht voran. Die Verkaufszahlen von BYD selber hätten sich aber wieder erholt. Die BYD-Aktie habe sich auch ein bisschen erholt, komme jedoch überhaupt nicht in Schwung in diesem Jahr. Es könnte allerdings neue Fantasie entstehen: Es sei geplant, das Batterie-Geschäft an die Börse zu bringen.Das könnte durchaus für Kursfantasie bei der BYD-Aktie sorgen, denn dann will BYD die Batterien an andere Hersteller verkaufen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.05.2017)Börsenplätze BYD-Aktie: