Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

5,404 EUR -0,72% (03.03.2017, 10:26)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

GBP 4,62 -0,55% (03.03.2017, 11:02)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.03.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF).Im Rahmen des Strategie-Updates habe der Konzern die Ziele für 2017 mehrheitlich bestätigt (ausgeglichener organischer freier Cashflow zum Ende des Jahres bei Brent-Preis von 60 USD je Barrel; Desinvestitionen: 4,5 bis 5,5 Mrd. USD; Investitionen: 15 bis 17 (bisher: 16 bis 17) Mrd. USD). Die Investitionen nach 2017 sollten sich auch in der Spanne von 15 bis 17 Mrd. USD p.a. (bisher: "Kapitaldisziplin") bewegen. Bis zum Jahr 2021 solle der Break-even-Ölpreis (freier Cashflow) auf 35 bis 40 USD je Barrel gesenkt werden.Der freie Cashflow vor Steuern der beiden großen Bereiche (Upstream/Downstream) des Konzerns solle sich 2021 (Szenario: 55 USD je Barrel, entspreche gegenwärtigem Brent-Preis) auf 22 bis 24 Mrd. USD belaufen. Dies solle durch eine Steigerung der Öl- und Gasförderung (ohne Rosneft CAGR 2016-2021: rund 5%; Öl- und Gasförderung inkl. Rosneft in 2021: ca. 4 (2016: 3,27) Mrd. Barrel Öläquivalent pro Tag), margenstärkere Öl- und Gasförderprojekte sowie Ergebnisverbesserungen im Downstream-Bereich (>5,5 Mrd. USD ggü. 2014) erfolgen.Alles in allem lasse sich konstatieren, dass der Konzern gegenüber den meisten Hauptkonkurrenten bei der Cash-Generierung zurückliege, sich der Rückstand jedoch über die kommenden Jahre reduzieren sollte. Es bestehe jetzt mehr Visibilität bzgl. der zukünftigen Geschäftsentwicklung des Konzerns.Börsenplätze BP-Aktie: