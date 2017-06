Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,33 EUR -1,88% (02.06.2017, 14:45)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

465,40 GBp -0,98% (02.06.2017, 14:33)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.

(02.06.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Analyst Bill Selesky von Argus Research:Der Aktienanalyst Bill Selesky von Argus Research empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien des britischen Öl-Konzerns BP Plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) weiterhin zu kaufen.Bei Kursen um die 36 USD würden die Aktien von BP plc. attraktiv aussehen, so die Analysten von Argus Research. Die Bewertung liege am unteren Ende des Fünfjahresdurchschnitts, sowohl im Hinblick auf das KGV, die Kurs/Cash flow- wie auch EV/EBITDA-Multiple.Analyst Bill Selesky senkt die EPS-Schätzung für 2017 von 2,35 auf 2,08 USD um den niedrigeren Margenprojektionen im Raffineriegeschäft Rechnung zu tragen. Obwohl mit höheren Rohöl- und Erdgaspreisen gerechnet werde sowie auch weiteren Kostensenkungen, dürften die Lagerbestände auf einem hohen Niveau bleiben. Bei der Dividendenrendite werde BP vermutlich über dem Durchschnitt der anderen Supermajors liegen.In ihrer BP-Aktienanalyse stufen die Analysten von Argus Research den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 41,00 USD.Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,35 EUR -1,02% (02.06.2017, 14:26)