Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.

London (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Analyst Colin Smith von Panmure Gordon & Co:Der Aktienanalyst Colin Smith von Panmure Gordon & Co empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des britischen Öl-Konzerns BP Plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.Die Analysten von Panmure Gordon & Co stellen die Frage, ob BP plc. seine ambitionierte Wachstumsstrategie auch wie geplant in die Tat umsetzen könne? Der Plan sehe zwar attraktiv aus. Allerdings hält es Analyst Colin Smith für wahrscheinlicher, dass es beim Wettbewerber Shell eher zu greifbaren fundamentalen Verbesserungen komme.Die erwarteten Gewinnsteigerungen sollten aber zu höheren Bewertungsmultiplen und steigenden Erträgen führen. Die Dividende werde als gesichert angesehen.In ihrer BP-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Panmure Gordon & Co die Bewertung des Titels mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 525,00 GBp auf.Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,48 EUR -0,16% (18.05.2017, 16:45)