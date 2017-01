Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (25.01.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Trump-Aussagen belasten den Autotitel - AktienanalyseDie Aussage des am 20. Januar 2017 vereidigten US-Präsidenten Donald Trump, in die USA importierte Autos, welche nicht in den USA gefertigt wurden, mit einem Strafzoll von 35 Prozent zu belegen, hat sich signifikant auf den Kurs der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ausgewirkt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach den Äußerungen Trumps sei der Kurs anschließend um zwischenzeitlich 2,6 Prozent gefallen. Der bayerische Autobauer sei von Trump konkret genannt worden, da BMW bis zum Jahr 2019 für die Dreier-Baureihe seine erste Fabrik im benachbarten Mexiko eröffnen wolle. Dort sollten vor allem Fahrzeuge für den Weltmarkt produziert werden.Die weltweit größte Produktionsstätte liege - gemessen an der Produktionskapazität - im US-Amerikanischen Spartanburg. Im vergangenen Jahr seien dort rund 411.000 Geländewagen der X-Baureihe vom Band gelaufen, von denen 70 Prozent aus den USA exportiert worden seien. Laut BMW-Chef, Harald Krüger, werde BMW definitiv auch in den nächsten Jahren weiter in den USA investieren.Offen bleibe bislang, ob und inwiefern die Aussagen Donald Trumps überhaupt realisierbar wären. Als Gründungsmitglied der Welthandelsorganisation (WTO) hätten sich die USA zu einem maximalen Zoll von 2,5 Prozent verpflichtet, wohingegen die Europäische Union ihren bei 10 Prozent festgesetzt habe. Diese Vereinbarungen seien jedoch nicht einseitig aufkündbar.Hinsichtlich seiner Modellpalette wolle BMW in diesem Jahr mit Oberklasse-Testfahrzeugen den nächsten Schritt zur Serienentwicklung von autonomen Fahrzeugen gehen. Dabei gehe es vorrangig um den Versuchsbetrieb des hoch- bzw. vollautomatisierten Fahrens. Mit an Bord sei dann die Technik der strategischen Partner von BMW, des US-Chip-Riesen Intel und des israelischen Kameratechnik-Spezialisten Mobileye.Aktuell notiere die BMW-Aktie bei rund 88,85 Euro mit einem durchschnittlichem Kursziel von 88,49 Euro (Bloomberg; 25.01.2017). Der weitere Verlauf bleibe aber abzuwarten. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der zurückliegenden zwölf Monate betrage 8,44. Bei Bloomberg werde die BMW-Aktie von 15 Analysten zum Kauf empfohlen, wohingegen sechs einen Verkauf empfehlen würden. 14 Analysten raten zum Halten der Aktie, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe vom 25.01.2017)Börsenplätze BMW-Aktie: