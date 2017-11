ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (29.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Das Unternehmen werde wegen des Strukturwandels in der Automobilindustrie (u.a. Elektrifizierung, autonomes Fahren) bei der F&E-Quote (Verhältnis von Forschungs- und Entwicklungsaufwand zu Umsatz; 2017e: 6,0%; 2018e: 6,5% bis 7,0%; 2019e: "F&E-Aufwand wird hoch bleiben") vorerst über der Zielmarke von 5,0% bis 5,5% bleiben. Da nur Teile davon aktiviert werden könnten, werde sich dies folglich ergebnisbelastend auswirken. Unter strategischen Aspekten sei das "temporäre" Überschreiten der Zielspanne vertretbar, weil hierdurch tendenziell die Zukunftsfähigkeit gesichert bzw. erhöht werde. Dass der Autobauer vor allem die F&E-Aktivitäten auf die Hauptkomponente eines E-Fahrzeugs, die Batterie(-zelle), richte, sei folgerichtig.Die Absatzentwicklung der Kernmarke BMW sei weiterhin sehr verhalten (Oktober 2017: +1% y/y; YTD: +4% y/y) und bleibe (teilweise) hinter Konkurrenten (deutlich) zurück (Mercedes-Benz: +6% y/y; YTD: +11% y/y; Audi: +5%; YTD: -1% y/y). Die Absatzentwicklung bei den elektrifizierten Fahrzeugen des Konzerns verlaufe nach wie vor sehr dynamisch (Oktober 2017: +60% y/y; YTD: +64% y/y). Jedoch brauche er zwei starke Monate (November/Dezember), um das Absatzziel von über 100.000 elektrifizierten Fahrzeugen zu erreichten (Zielerreichung Januar bis Oktober 2017: 78%). Problematisch bleibe der Kartellverdacht.Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Gemengelage lautet das Votum für die BMW-Stammaktie bei unveränderten Prognosen weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde unverändert bei 92,00 Euro gesehen. (Analyse vom 29.11.2017)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:85,40 EUR +0,53% (29.11.2017, 10:44)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:85,511 EUR +0,37% (29.11.2017, 10:52)