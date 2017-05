ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (Analyse vom 29.05.2017) (31.05.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse der DZ BANK:Der Autobauer BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) verfolgt mit seinen Marken BMW, MINI und der englischen Edelschmiede Rolls-Royce eine reine Premium-Markenstrategie, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.BMW-Motorräder sowie die konzerneigene Finanzdienstleistungssparte würden die Produktpalette abrunden.In 2016 habe BMW den Absatz seiner drei Konzernmarken BMW, Mini und Rolls-Royce um mehr als 5% auf rund 2,4 Mio. Fahrzeuge steigern können. Im 1. Quartal 2017 habe der Autokonzern einen Absatzzuwachs von 5% verbuchen können. Daneben habe BMW das Thema E-Mobilität früh mit der Submarke BMWi sowie den Modellen I3 und i8 adressiert. Das Unternehmen habe hierbei erstmals auf den Werkstoff Karbon in der automobilen Serienproduktion zurückgegriffen. Bei der Entwicklung eines eigenständigen Fahrzeugkonzepts sei außerdem das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund gestellt worden.BMW habe seine Aktivitäten bezüglich "autonomes Fahren" gebündelt und wolle ab 2017 rund 40 Testfahrzeuge durch die Münchner Innenstadt fahren lassen. Ab 2021 rechne der Autokonzern damit, selbstfahrende Autos auf die Straße zu bringen. Die Analysten der DZ BANK sehen leichte Wettbewerbsvorteile in Sachen E-Mobilität und Nachhaltigkeit aufseiten von BMW. Zudem sollte der Konzern nach Meinung der Analysten der DZ BANK in den kommenden Quartalen von seiner Modelloffensive profitieren.Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:83,29 EUR -1,13% (31.05.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:83,657 EUR -0,68% (31.05.2017, 20:42)