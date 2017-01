Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

85,519 EUR -1,03% (31.01.2017, 13:05)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (31.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) zu kaufen.Die North American International Auto Show (NAIAS) habe in diesem Jahr insbesondere unter den Nachwirkungen der Wahl des neuen US-Präsidenten Donald Trump stattgefunden. So möge es auch kein Zufall gewesen sein, dass Trumpsche Äußerungen über Strafzölle für im Ausland gefertigte Fahrzeuge zeitlich mit der Detroiter Automesse zusammengefallen seien.Insbesondere mit dem Herausheben von BMW in den USA und Chevrolet in Europa als Negativ-Beispiele, für Dinge, die auf den internationalen Automobilmärkten bzw. für die amerikanische Autoindustrie schief gelaufen seien, liege Donald Trump mehr als schräg. BMW betreibe das größte Werk des Konzerns in den USA. In Spartanburg (South Carolina) seien 2016 rund 411.000 Autos produziert worden, aber lediglich ca. 365.000 BMW seien 2016 in den USA verkauft worden. Etwa 288.000 der in Spartanburg gefertigten Fahrzeuge seien in den Export gegangen.Sollte Trump allerdings tatsächlich eine 35%ige Steuer auf Import-Fahrzeuge erheben, dürfte diese allen im Ausland produzierenden Konzernen Probleme bereiten. Anzunehmen sei allerdings, dass eine derartige Steuer lediglich auf den Saldo von importierten abzüglich exportierten Fahrzeugen erhoben würde. Während dies für BMW (wie oben dargestellt) und auch Mercedes-Benz relativ unproblematisch wäre, würde ein solcher Sachverhalt von den deutschen Automobilherstellern insbesondere den Volkswagen-Konzern treffen.Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:85,55 EUR -0,86% (31.01.2017, 12:51)