Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Konjunkturaufschwung in der Eurozone erweist sich als sehr solide und gewinnt zunehmend auch an Breite, so die Analysten der Nord LB.



Die Wirtschaft habe im ersten Quartal um 0,5% zum Vorquartal expandiert. Für das laufende Quartal würden die Frühindikatoren zudem auf eine Fortsetzung des recht dynamischen Aufschwungs hindeuten. Die Konjunkturrisiken hätten nach den jüngsten Wahlen in den Niederlanden und Frankreich sicher abgenommen. Der geringe Inflationsdruck halte die EZB aber von hektischen Adjustierungen ihres geldpolitischen Kurses ab. Den Ausstieg aus der sehr expansiven Geldpolitik könnten die Notenbanker somit schrittweise, verbal gut vorbereitet und damit planbar vollziehen. (16.05.2017/ac/a/m)





