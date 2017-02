London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:

GBP 14,055 +0,39% (21.02.2017, 17:35)



ISIN BHP Billiton-Aktie:

GB0000566504



WKN BHP Billiton-Aktie:

908101



Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BIL



London Domestic Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BLT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Billiton:



BHP Billiton (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (21.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - BHP Billiton-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jit Hoong Chan von S&P Global:Jit Hoong Chan, Aktienanalyst von S&P Global, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung und erhöht das Kursziel für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Billiton plc. (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF).Die Zahlen von BHP Billiton zum 1. Geschäftshalbjahr hätten über den Erwartungen gelegen. BHP Billiton habe Kosten und Schulden gesenkt und seine Bilanz verbessert. Der Aktienanalyst habe seine EPS-Schätzungen nach oben angepasst. Er gehe jetzt von höheren Umsätzen sowie von einer verbesserten Profitabilität aus.Jit Hoong Chan, Aktienanalyst von S&P Global, stuft die BHP Billiton-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "sell" auf "hold" herauf und hebt das Kursziel von 13 auf 15 GBP an. (Analyse vom 21.02.2017)Börsenplätze BHP Billiton-Aktie:16,75 EUR +1,55% (21.02.2017, 17:24)Tradegate-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:16,883 EUR +2,77% (21.02.2017, 21:11)