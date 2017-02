Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (28.02.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die mittlerweile drittgrößte BB Biotech-Beteiligung Ionis habe ausgezeichnete Zahlen für das Schlussquartal vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch beim EPS habe der US-Konzern die Erwartungen regelrecht pulverisieren können.Vorbörslich sei Ionis-Aktie gefragt und lege über vier Prozent zu. Das Papier stehe unmittelbar vor einem frischen Kaufsignal. Den Biotech-Titel sollten aber nur hochspekulative Investoren ins Auge fassen und den Stopp großzügig bei 31 Euro setzen.Als konservatives Basisinvestment bleibt die BB Biotech-Aktie die erste Wahl, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2017)XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:55,00 EUR +1,48% (28.02.2017, 14:39)