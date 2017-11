Tradegate-Aktienkurs BBVA-Aktie:

Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (30.11.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF).Laut Unternehmensangaben verkaufe BBVA zwangsvollstreckte Immobilien-Assets mit einem Bruttobuchwert von 13,00 (Nettobuchwert zum 30.09.2017: 11,94) Mrd. Euro an Cerberus Capital Management. BBVA werde die Vermögenswerte zunächst in ein Joint Venture mit einer Bewertung von 5 Mrd. Euro ausgliedern, um anschließend 80% der Anteile für rund 4 Mrd. Euro an Cerberus zu veräußern. Der endgültige Verkaufspreis hänge vom tatsächlichen Immobilienbestand zum Zeitpunkt des Closings ab.Die Transaktion, über die beide Parteien seit September verhandelt hätten, solle - unter Voraussetzung der Genehmigungen entsprechender Behörden - in H2/2018 abgeschlossen werden. Die Auswirkung der Transaktion auf das Nettoergebnis werde von BBVA aktuell als "nicht signifikant" eingestuft. Für die harte Kernkapitalquote nach Basel III werde ein "leicht positiver" Effekt erwartet. Damit entledige sich BBVA notleidender Kredite, um sich im Heimatmarkt ausschließlich auf das Kreditgeschäft zu fokussieren. Der Titel habe mit einem Kursanstieg von 2% auf die Nachricht reagiert.Börsenplätze BBVA-Aktie:Xetra-Aktienkurs BBVA-Aktie:7,282 EUR -0,03% (30.11.2017, 09:33)