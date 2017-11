Tradegate-Aktienkurs BBVA-Aktie:

Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (30.11.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ignacio Cerezo von der UBS:Der Aktienanalyst der UBS, Ignacio Cerezo, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach einem Immobiliendeal mit dem Finanzinvestor Cerberus sein Anlagevotum für die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF).Die Einbringung der Problemimmobilien in ein Gemeinschaftsunternehmen sei positiv, so der Analyst. Somit nehme das Risiko für die Spanier ab, ohne dass die Kapitalquoten leiden würden.Der Aktienanalyst der UBS, Ignacio Cerezo, hat sein Votum für die BBVA-Aktie bei "neutral" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. (Analyse vom 30.11.2017)Xetra-Aktienkurs BBVA-Aktie:7,263 EUR -0,29% (30.11.2017, 13:25)