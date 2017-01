ISIN BAUER-Aktie:

Kurzprofil BAUER AG:



Die BAUER Gruppe (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) ist ein international tätiger Bau- und Maschinenbau-Konzern mit Sitz in Schrobenhausen. Unter der börsennotierten Holding BAUER Aktiengesellschaft agieren über 110 Tochterfirmen in den Bereichen Bau, Maschinen und Resources.



Bauer ist führend in der Herstellung komplexer Baugruben, Gründungen und vertikaler Abdichtungen sowie in der Entwicklung und Fertigung geeigneter Maschinen für diesen dynamischen Markt. Darüber hinaus nutzt der Konzern seine Kompetenzen für die Exploration, Förderung und Sicherung wertvoller Ressourcen. Die Unternehmen der BAUER Gruppe verzeichneten im Jahr 2015 mit etwa 10.700 Mitarbeitern in rund 70 Ländern eine Gesamtkonzernleistung von 1,66 Milliarden Euro. (19.01.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BAUER-Aktie: Kursverlauf beobachten! ChartanalyseSeit grob Anfang 2011 tendiert die Aktie der BAUER AG (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) in einem ungebrochenen Abwärtstrend und gab seitdem insgesamt von 39,90 Euro auf ein bisheriges Verlaufstief von 9,43 Euro bis Ende November 2016 nach, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dieses tiefe Kursniveau habe jedoch ungeahnt kauffreudige Bullen auf den Plan gerufen, die in dem Wertpapier kurz darauf für eine nachhaltige Trendwende und einen anschließenden Kursanstieg bis 15,19 Euro hätten sorgen können. Hierbei sei es sogar gelungen den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis dynamisch zu überwinden - kurz darauf habe sich jedoch eine regelkonforme Pullbackphase eingestellt, die sich nun zurück auf die 200-Tage Durchschnittslinie und das 38,2%-Fibonacci-Retracement zubewege. Aber ausgerechnet dieses Niveau eigne sich hervorragend für ein anschließendes Long-Investment, sobald es der BAUER-Aktie auch tatsächlich gelinge, in diesem Bereich eine Stabilisierung herbeizuführen.Daher sollte der weitere Kursverlauf des Wertpapiers ab jetzt engmaschig beobachtet werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.01.2017)XETRA-Aktienkurs BAUER-Aktie:13,40 EUR -3,00% (19.01.2017, 15:23)Tradegate-Aktienkurs BAUER-Aktie:13,52 EUR -2,14% (19.01.2017, 15:37)