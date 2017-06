Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

85,001 EUR -0,40% (06.06.2017, 08:40)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (06.06.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Korrektur seit Anfang April habe deutliche Spuren im Kursverlauf der BASF-Aktie hinterlassen. So signalisiere der "HSBC Trendkompass" aktuell eine schwierige Marktphase, indem die Relative Stärke (Levy) als auch das Momentum der letzten vier Wochen kleiner 1 sei. Dennoch sei der Chemietitel derzeit einen Blick wert, denn die jüngste Konsolidierung habe einen nahezu idealtypischen Test der Haltezone aus dem Aufwärtstrend seit Februar 2016 und der 200-Tages-Linie (akt. bei 85,03 EUR bzw. 84,31 EUR) gebracht.Dank der weißen Kerze vom vergangenen Freitag, welche die Rückkehr in den beschriebenen Haussetrend gebracht habe, dürften sich die Bullen nicht kampflos geschlagen geben, zumal der RSI jüngst ein neues Einstiegssignal generiert habe und seinen kurzfristigen Abwärtstrend habe brechen können. In der Summe würden die horizontalen Hürden bei rund 86 EUR ein erstes Etappenziel markieren. Perspektivisch sollte aber die Kurslücke vom 15. Mai (88,48 EUR zu 88,96 EUR) geschlossen werden. Die Bedeutung dieser Widerstandszone werde noch zusätzlich durch die 38-Tages-Glättung (akt. bei 88,34 EUR) untermauert.Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:85,31 EUR +1,77% (02.06.2017, 17:35)