Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

93,296 EUR -0,60% (30.10.2017, 09:29)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (30.10.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie dürfte noch ein Stück weiter zulegen - ChartanalyseDer Blick ganz weit zurück auf das Jahr 2008 offenbart ein Verlaufstief bei 17,85 Euro bei BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), von wo aus eine mehrjährige Hausse auf das Niveau von 97,22 Euro bis April 2015 folgte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anschließend sei das Papier von BASF kurzfristig unter Druck geraten und habe zunächst einen Umweg über einen vorher etablierten Abwärtstrend auf dem Niveau von 56,01 Euro nehmen müssen. Im Februar letzten Jahres sei jedoch eine nachhaltige Stabilisierung auf diesem Niveau gelungen, wodurch die Bullen wieder ihre Arbeit hätten aufnehmen können und für eine Kursrally bis an die aktuellen Jahreshochs von 94,32 Euro gesorgt hätten. In der vergangenen Handelswoche sei dieses Niveau nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer abermals getestet worden, aber noch nicht die absoluten Hochs aus 2015 bei 97,22 Euro. Daher dürfte die BASF-Aktie noch ein Stück weiter zulegen können, wo sich der weitere Werdegang des Papiers erst noch zeigen werde.Da BASF nun unmittelbar an den Jahreshochs von 94,32 Euro notiere, müsse zunächst mit einem kleineren Pullback zurück auf das Niveau von 93,00 bzw. 92,00 Euro gerechnet werden. Spätestens von 90,96 Euro dürfte die aktuelle Rally wieder an Fahrt gewinnen und Kurszuwächse bis 97,22 Euro erlauben. Aber ebenso wäre ein direkter Durchmarsch über die Aprilhochs vorstellbar.Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:93,86 EUR +0,03% (30.10.2017, 09:14)